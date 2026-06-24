Ле Пен розкритикувала Трампа за його "наїзди" на Мелоні

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен підтримала прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні після того, як остання вступила у публічну суперечку з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За її словами, тон Трампа був дуже образливим.

"Він був дуже образливим, тому я цілком розумію реакцію Джорджі Мелоні, яка є проявом національної гордості", – сказала Ле Пен у середу в інтерв’ю французькому радіо France Culture.

"Чи є це остаточним розривом між двома країнами? Звичайно, ні. Чи є це серйозним охолодженням відносин між цими двома особами? Безумовно", – додала вона.

Деякі діячі ультраправої партії Ле Пен "Національне об'єднання" висловлювали своє захоплення Трампом та його політичним чуттям. Її протеже, голова "Національного об’єднання" Жордан Барделла, колись відкрито висловлював похвалу на адресу Трампа, але нещодавно розкритикував його.

Однак Ле Пен дотримується давньої французької політичної традиції тримати Вашингтон на відстані й не наближатися до Трампа.

"У міжнародних відносинах друзів не буває. Є лише інтереси, які можуть бути спільними або суперечливими", – зазначила Ле Пен.

Вона сказала, що Трамп був "безсумнівно символом певної форми політичної волі, яку в Європі майже не бачили протягом десятиліть", але що він "вчинив протилежно тому, що обіцяв" у сфері зовнішньої політики, зокрема щодо війни з Іраном, що поглибило розкол між адміністрацією США та європейськими ультраправими силами.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив президент США.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

20 червня глава Білого дому пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.