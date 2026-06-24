Ле Пен раскритиковала Трампа за его "наезды" на Мелони

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен поддержала премьер-министра Италии Джорджу Мелони после того, как последняя вступила в публичный спор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По ее словам, тон Трампа был очень оскорбительным.

"Он был очень оскорбительным, поэтому я вполне понимаю реакцию Джорджи Мелони, которая является проявлением национальной гордости", – сказала Ле Пен в среду в интервью французскому радио France Culture.

"Является ли это окончательным разрывом между двумя странами? Конечно, нет. Является ли это серьезным охлаждением отношений между этими двумя лицами? Безусловно", – добавила она.

Некоторые деятели ультраправой партии Ле Пен "Национальное объединение" выражали свое восхищение Трампом и его политическим чутьем. Ее протеже, председатель "Национального объединения" Жордан Барделла, когда-то открыто высказывал похвалу в адрес Трампа, но недавно раскритиковал его.

Однако Ле Пен придерживается давней французской политической традиции держать Вашингтон на расстоянии и не приближаться к Трампу.

"В международных отношениях друзей не бывает. Есть только интересы, которые могут быть общими или противоречивыми", – отметила Ле Пен.

Она сказала, что Трамп был "несомненно символом определенной формы политической воли, которую в Европе почти не видели в течение десятилетий", но что он "поступил противоположно тому, что обещал" в сфере внешней политики, в частности относительно войны с Ираном, что углубило раскол между администрацией США и европейскими ультраправыми силами.

Напомним, на прошлой неделе в интервью Трамп заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите Группы семи во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль", – заявил президент США.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

20 июня глава Белого дома пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянский лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер Италии резко ответила Трампу, что ее популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.