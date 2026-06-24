Прем’єр Іспанії каже, що не знав про корупцію у своїй партії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у середу виступив перед Конгресом депутатів, щоб прокоментувати хвилю корупційних скандалів, пов’язаних з його урядом, партією та родиною.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

На початку свого виступу Санчес вказав, що усвідомлює той факт, що "що суспільне обговорення наповнене новинами з судової сфери".

"Я жодним чином не применшую їхню важливість – вони мають вирішальне значення для розуміння того, що відбувається в нашій країні поза межами судової сфери. Варто мати на увазі, що за цією низкою витоків стоять політичні діячі, які намагаються змішувати питання, щоб заплутати людей", – додав Санчес, виклавши хронологію справи Кольдо після винесених цього тижня рішень Верховного суду щодо Хосе Луїса Абалоса, Віктора де Алдами та Кольдо Гарсії.

Він заперечив, що очолювана ним Соціалістична партія отримувала незаконне фінансування.

Санчес також сказав, що не став би терпіти корупційні практики у своїй політсилі.

"Я ніколи не знав про жодну з цих практик і нізащо б їх не допустив", – наголосив іспанський прем’єр.

Санчес також присвятив частину свого 32-хвилинного виступу справам про зловживання службовим становищем, у яких фігурують його дружина Бегонья Гомес та його брат Давид Санчес.

"Мені нелегко говорити про це – тому що це стосується людей, яких я люблю найбільше, і тому що я знаю, без найменшої тіні сумніву, що ці справи побудовані на необґрунтованих звинуваченнях і схемі переслідування, аналогічній тій, яку ми бачили в інших західних країнах", – сказав він.

У понеділок дружину прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Бегонью Гомес, викликали до суду для вилучення її паспорта у зв’язку з триваючим розслідуванням.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії.

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