Премьер Испании говорит, что не знал о коррупции в своей партии

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду выступил перед Конгрессом депутатов, чтобы прокомментировать волну коррупционных скандалов, связанных с его правительством, партией и семьёй.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

В начале своего выступления Санчес указал, что осознаёт тот факт, что "что общественное обсуждение наполнено новостями из судебной сферы".

"Я никоим образом не умаляю их важность – они имеют решающее значение для понимания того, что происходит в нашей стране за пределами судебной сферы. Стоит иметь в виду, что за этой чередой истоков стоят политические деятели, которые пытаются смешивать вопросы, чтобы запутать людей", – добавил Санчес, изложив хронологию дела Кольдо после вынесенных на этой неделе решений Верховного суда в отношении Хосе Луиса Абалоса, Виктора де Алдамы и Кольдо Гарсии.

Он отрицал, что возглавляемая им Социалистическая партия получала незаконное финансирование.

Санчес также сказал, что не стал бы терпеть коррупционные практики в своей политсиле.

"Я никогда не знал ни об одной из этих практик и ни за что бы их не допустил", – подчеркнул испанский премьер.

Санчес также посвятил часть своего 32-минутного выступления делам о злоупотреблении служебным положением, в которых фигурируют его жена Бегонья Гомес и его брат Давид Санчес.

"Мне нелегко говорить об этом – потому что это касается людей, которых я люблю больше всего, и потому что я знаю, без малейшей тени сомнения, что эти дела построены на необоснованных обвинениях и схеме преследования, аналогичной той, которую мы видели в других западных странах", – сказал он.

В понедельник жену премьер-министра Испании Педро Санчеса, Бегонью Гомес, вызвали в суд для изъятия ее паспорта в связи с продолжающимся расследованием.

Расследование против Гомес усиливает политическое давление на Санчеса, который недавно в очередной раз отказался уходить в отставку и объявлять досрочные выборы наперекор призывам лидера оппозиционной Народной партии.

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