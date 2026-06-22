Ексміністра транспорту Іспанії з партії Санчеса засудили до 24 років ув’язнення

Верховний суд Іспанії засудив колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса до 24 років позбавлення волі за корупцію; це стало першим вироком у серії скандалів, що торкнулися Соціалістичної партії прем’єра Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EFE.

Екслідера соціалістів Абалоса було засуджено за злочинну організацію, хабарництво, розкрадання та зловживання впливом, пов'язані з фальсифікацією державних контрактів на постачання медичних товарів, таких як захисні маски, під час пандемії COVID-19, коли він очолював Мінтранс.

Його помічника, Кольдо Гарсію, засудили до 19 років позбавлення волі.

Третій обвинувачений у цій справі – бізнесмен Віктор де Альдама – отримав чотири з половиною роки ув’язнення, але суд умовно призупинив термін на знак визнання його співпраці у викритті схеми.

Цей судовий процес стосується однієї з низки справ про корупцію, пов'язаних з оточенням прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

У зв’язку з вироком Абалосу лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо закликав Санчеса взяти на себе "політичні обов’язки" та піти у відставку.

У понеділок дружину прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Бегонью Гомес, викликали до суду для вилучення її паспорта у зв’язку з триваючим розслідуванням.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії..

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