В ЄС кажуть, що країни поза межами єврозони не готові до впровадження євро

П’ять країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов’язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти.

Про це зазначила Європейська комісія у своєму черговому звіті, який наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Наразі євро використовується у 21 з 27 країн ЄС, ним користуються понад 350 мільйонів людей. Кожні два роки Комісія готує звіт про готовність країн ЄС, які досі використовують національні валюти, до приєднання до єврозони.

Швеція, Польща, Угорщина, Румунія, Чехія та Данія не використовують євро. Данія має офіційне право на відмову від євро, але інші країни зобов’язалися перейти на нього під час вступу до ЄС.

Однак вони зможуть це зробити лише після того, як виконають певні критерії.

Це низькі рівні інфляції та процентних ставок, стабільна національна валюта, дефіцит бюджету в межах, встановлених ЄС, державний борг нижче 60 % ВВП або такий, що знижується до цього рівня, а також законодавство щодо центрального банку, що відповідає вимогам Європейського центрального банку.

Для урядів, які не бажають приєднатися до єврозони з внутрішньополітичних міркувань, це є зручним приводом, і деякі з них навмисно зволікають із виконанням необхідних критеріїв. Швеція та Чехія відповідають усім необхідним умовам, за винятком включення своїх національних валют до Механізму обмінних курсів II (ERM2) на два роки для перевірки їхньої стабільності. Вступ до ERM2 є рішенням уряду, яке вони вирішили не приймати.

Обидві країни також відмовляються вносити зміни до законодавства про центральні банки, щоб відповідати стандартам ЄЦБ.

Румунія хотіла б перейти на євро, але далека від необхідних рівнів низької інфляції, бюджетного дефіциту, процентних ставок, валютної стабільності та правової сумісності. Проте вона відповідає критерію щодо рівня боргу.

Польща також відповідає умові щодо рівня боргу, але не відповідає всім іншим і з політичних міркувань не поспішає це змінювати, оскільки не має наміру найближчим часом перейти на євро.

Нагадаємо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.

В угорській керівній партії "Тиса" ставлять однією з цілей готувати країну до вступу у єврозону та допускають, що визначать бажаним терміном 2030 рік.