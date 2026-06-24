В ЕС говорят, что страны за пределами еврозоны не готовы к внедрению евро

Пять стран Европейского Союза, которые до сих пор используют свои национальные валюты, но обязаны со временем перейти на евро, пока не соответствуют критериям для введения единой валюты.

Об этом отметила Европейская комиссия в своем очередном отчете, который приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сейчас евро используется в 21 из 27 стран ЕС, им пользуются более 350 миллионов человек. Каждые два года Комиссия готовит отчет о готовности стран ЕС, которые до сих пор используют национальные валюты, к присоединению к еврозоне.

Швеция, Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Дания не используют евро. Дания имеет официальное право на отказ от евро, но другие страны обязались перейти на него при вступлении в ЕС.

Однако они смогут это сделать только после того, как выполнят определенные критерии.

Это низкие уровни инфляции и процентных ставок, стабильная национальная валюта, дефицит бюджета в пределах, установленных ЕС, государственный долг ниже 60% ВВП или снижающийся до этого уровня, а также законодательство о центральном банке, соответствующее требованиям Европейского центрального банка.

Для правительств, не желающих присоединиться к еврозоне по внутриполитическим соображениям, это является удобным предлогом, и некоторые из них намеренно затягивают с выполнением необходимых критериев. Швеция и Чехия отвечают всем необходимым условиям, за исключением включения своих национальных валют в Механизм обменных курсов II (ERM2) на два года для проверки их стабильности. Вступление в ERM2 является решением правительства, которое они решили не принимать.

Обе страны также отказываются вносить изменения в законодательство о центральных банках, чтобы соответствовать стандартам ЕЦБ.

Румыния хотела бы перейти на евро, но далека от необходимых уровней низкой инфляции, бюджетного дефицита, процентных ставок, валютной стабильности и правовой совместимости. Однако она соответствует критерию по уровню долга.

Польша также соответствует условию по уровню долга, но не соответствует всем остальным и по политическим соображениям не спешит это менять, поскольку не намерена в ближайшее время перейти на евро.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошел в обращение рядом с национальной валютой львом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчеты окончательно перешли на евро.

В венгерской правящей партии "Тиса" ставят одной из целей готовить страну к вступлению в еврозону и допускают, что определят желаемым сроком 2030 год.