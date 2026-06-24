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У МКС хочуть звільнити головного прокурора через звинувачення у сексуальних домаганнях

Новини — Середа, 24 червня 2026, 16:16 — Ольга Ковальчук

Наглядовий орган Міжнародного кримінального суду (МКС) вважає, що головний прокурор Карім Хан, звинувачений у сексуальних домаганнях, має бути звільнений з посади.

Про це йдеться у рішенні виконавчого бюро керівного органу МКС, з яким ознайомилося Reuters, пише "Європейська правда".

Це рішення вплине на голосування щодо долі Хана на Асамблеї держав-учасниць МКС, яке очікується 24 липня в Нью-Йорку. Поки що незрозуміло, яким буде результат. Для звільнення головного прокурора МКС за це рішення мають проголосувати щонайменше 63 зі 125 держав-членів суду.

У 27-сторінковому документі наглядового органу йдеться про те, що Хан скоїв серйозне порушення службових обов'язків, вступивши в неприйнятні сексуальні стосунки з співробітницею суду.

"Докази підтверджують поза всяким сумнівом, що прокурор вступав у сексуальні стосунки з (жертвою)", – йдеться у копії рішення. Стосунки розпочалися у березні 2023 року та "з часом загострилися, і в контексті цього дисбалансу сил сексуальні стосунки ніколи не могли бути доречними".

"Його поведінка з часом загострилася, що призвело до того, що він вступив з нею в сексуальний контакт без згоди у своєму офісі, у своїй приватній резиденції та під час виконання службових обов'язків", – йдеться у документі.

На основі цих фактів бюро рекомендувало звільнити Каріма Хана з посади прокурора.

Хан неодноразово заперечував будь-які звинувачення проти себе.

"Це рішення є незаконним, процесуально несправедливим і не підтвердженим доказами", – заявили його адвокати в коментарях, надісланих Reuters.

Вони посилалися на перевірку суддів, яка визнала докази недостатніми для доведення звинувачень "поза розумним сумнівом".

8 червня керівний орган Міжнародного кримінального суду вирішив відсторонити головного прокурора Каріма Хана від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Звинувачення, висунуті співробітницею МКС, стосуються поведінки Хана у період з 2023 по 2024 рік. Жінка стверджує, що він протягом тривалого часу вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії. 

У травні минулого року Хан узяв відпустку на тлі розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях з його боку. 

Звинувачення проти прокурора МКС з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.

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Міжнародні суди
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