В МУС хотят уволить главного прокурора из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Надзорный орган Международного уголовного суда (МУС) считает, что главный прокурор Карим Хан, обвиняемый в сексуальных домогательствах, должен быть уволен с должности.

Об этом говорится в решении исполнительного бюро руководящего органа МУС, с которым ознакомилось Reuters, пишет "Европейская правда".

Это решение повлияет на голосование о судьбе Хана на Ассамблее государств-участников МУС, которое ожидается 24 июля в Нью-Йорке. Пока непонятно, каким будет результат. Для увольнения главного прокурора МУС за это решение должны проголосовать не менее 63 из 125 государств-членов суда.

В 27-страничном документе надзорного органа говорится о том, что Хан совершил серьезное нарушение служебных обязанностей, вступив в неприемлемые сексуальные отношения с сотрудницей суда.

"Доказательства подтверждают вне всякого сомнения, что прокурор вступал в сексуальные отношения с (жертвой)", – говорится в копии решения. Отношения начались в марте 2023 года и "со временем обострились, и в контексте этого дисбаланса сил сексуальные отношения никогда не могли быть уместными".

"Его поведение со временем обострилось, что привело к тому, что он вступил с ней в сексуальный контакт без согласия в своем офисе, в своей частной резиденции и при исполнении служебных обязанностей", – говорится в документе.

На основе этих фактов бюро рекомендовало уволить Карима Хана с должности прокурора.

Хан неоднократно отрицал любые обвинения против себя.

"Это решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подтвержденным доказательствами", – заявили его адвокаты в комментариях, присланных Reuters.

Они ссылались на проверку судей, которая признала доказательства недостаточными для доказательства обвинений "вне разумного сомнения".

8 июня руководящий орган Международного уголовного суда решил отстранить главного прокурора Карима Хана от должности после завершения дисциплинарного производства, начатого в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Обвинения, выдвинутые сотрудницей МУС, касаются поведения Хана в период с 2023 по 2024 год. Женщина утверждает, что он в течение длительного времени совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия.

В мае прошлого года Хан взял отпуск на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны.

Обвинения против прокурора МУС появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве об ордерах на арест высокопоставленных чиновников Израиля и главарей террористической группировки ХАМАС.