Трамп каже, що Іран не братиме плату за прохід Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не стягує жодних платежів із суден, які проходять крізь Ормузьку протоку, та пригрозив припиненням переговорів, якщо Тегеран цього не дотримуватиметься.

Про це Трамп написав у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що попри "провокаційні фейкові новини", які стверджують протилежне, Іран не стягує дорожніх зборів, витрат на страхування чи інших видів плати з суден, що прямують крізь Ормузьку протоку.

Втім, застеріг Трамп, якщо це виявиться неправдою, Сполучені Штати негайно вийдуть з переговорів з Тегераном.

Також він заявив, що США не надавали Ірану жодних коштів і поки не розблоковували заморожені іранські кошти. За словами Трампа, у разі розблокування цих грошей їх спрямують на закупівлю продовольства для іранського населення в американських виробників.

"Ми передамо частину їхніх коштів, які повністю перебувають під нашим контролем, нашим фермерам і скотарям для закупівлі кукурудзи, пшениці, сої та інших продуктів. В Ірані гостро бракує продовольства, і ми будемо закуповувати його для них виключно у Сполучених Штатах", – повідомив президент США.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії.

Водночас президент США Дональд Трамп та представники Ірану стверджують протилежне щодо низки питань, домовленості за якими мають бути фіналізовані на основі вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння.