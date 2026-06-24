Трамп говорит, что Иран не будет брать плату за проход по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не взимает никаких платежей с судов, которые проходят через Ормузский пролив, и пригрозил прекращением переговоров, если Тегеран этого не будет придерживаться.

Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что несмотря на "провокационные фейковые новости", которые утверждают обратное, Иран не взимает дорожных сборов, расходов на страхование или других видов платы с судов, следующих через Ормузский пролив.

Впрочем, предостерег Трамп, если это окажется неправдой, Соединенные Штаты немедленно выйдут из переговоров с Тегераном.

Также он заявил, что США не предоставляли Ирану никаких средств и пока не разблокировали замороженные иранские средства. По словам Трампа, в случае разблокирования этих денег их направят на закупку продовольствия для иранского населения у американских производителей.

"Мы передадим часть их средств, которые полностью находятся под нашим контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, сои и других продуктов. В Иране остро не хватает продовольствия, и мы будем закупать его для них исключительно в Соединенных Штатах", – сообщил президент США.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на выходных в Швейцарии.

В то же время президент США Дональд Трамп и представители Ирана утверждают обратное по ряду вопросов, договоренности по которым должны быть финализированы на основе уже подписанного меморандума о взаимопонимании.