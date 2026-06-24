В Італії спростували слова Рютте про використання їхніх баз у війні з Іраном

В італійському уряді заперечили слова генсека НАТО Марка Рютте, який стверджував, що "500 американських літаків злетіли з баз в Італії" для підтримки військових операцій США проти Ірану.

Про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, якого цитує ANSA, передає "Європейська правда".

В інтерв'ю телеканалу Fox News Рютте навів Італію як приклад європейської підтримки діям США в Ірані та заявив, що сотні американських літаків вилітали з баз на італійській території.

Заява генерального секретаря НАТО викликала обурення в уряді країни, яка від початку війни на Близькому Сході відстоювала своє право обмежувати доступ Вашингтона до баз на своїй території.

Міністр оборони Італії висловив здивування тим, що Рютте, який "не мав жодного стосунку" до операції США проти Ірану надав версію, яка містила "абсолютно оманливе повідомлення", сплутавши санкціоновані допоміжні рейси з операціями, пов’язаними з бойовими діями.

"Італія дозволяє виключно ті польоти, які передбачені договорами і які повністю виключають бойові дії. Так вона робила завжди й так продовжуватиме робити в рамках чинних угод", – заявив Крозетто.

"Були дозволені виключно заходи технічного та логістичного характеру, а не бойові, в рамках процедур, передбачених чинними угодами. У тих випадках, коли надходив запит, що виходив за межі цієї рамки, як відомо, Італія не надавала дозволу", – додав міністр.

Італійська опозиція скористалася коментарями Рютте, вимагаючи від уряду Джорджі Мелоні нових пояснень. Лідер "Руху п'яти зірок" і колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що Мелоні має прояснити це питання в парламенті. Нікола Фратоянні з "Альянсу зелених і лівих" сказав, що або уряд ввів законодавців в оману, або Рютте "переніс тепловий удар".

Навесні повідомляли, що Італія відмовила США у доступі до своєї бази Сігонелла, що на Сицилії.

Згодом в уряді країни пояснили, що запит США на використання бази Сігонелла був відхилений Італією, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників, що не передбачено двостороннім договором між країнами. Такий дозвіл спершу мав схвалити італійський парламент.

Позиція Італії та низки європейських країн щодо американської операції проти Ірану викликала хвилю критики з боку президента США Дональда Трампа. У понеділок він заявив, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час війни в Ірані.