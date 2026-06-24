В Италии опровергли слова Рютте об использовании их баз в войне с Ираном

В итальянском правительстве опровергли слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который утверждал, что "500 американских самолетов взлетели с баз в Италии" для поддержки военных операций США против Ирана.

Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто, которого цитирует ANSA, передает "Европейская правда".

В интервью телеканалу Fox News Рютте привел Италию в качестве примера европейской поддержки действий США в Иране и заявил, что сотни американских самолетов вылетали с баз на итальянской территории.

Заявление генерального секретаря НАТО вызвало возмущение в правительстве страны, которая с самого начала войны на Ближнем Востоке отстаивала свое право ограничивать доступ Вашингтона к базам на своей территории.

Министр обороны Италии выразил удивление тем, что Рютте, который "не имел никакого отношения" к операции США против Ирана, представил версию, содержащую "абсолютно вводящее в заблуждение сообщение", перепутав санкционированные вспомогательные рейсы с операциями, связанными с боевыми действиями.

"Италия разрешает исключительно те полеты, которые предусмотрены договорами и полностью исключают боевые действия. Так она поступала всегда и так будет поступать в рамках действующих соглашений", – заявил Кроцетто.

"Были разрешены исключительно мероприятия технического и логистического характера, а не боевые, в рамках процедур, предусмотренных действующими соглашениями. В тех случаях, когда поступал запрос, выходящий за пределы этих рамок, как известно, Италия не давала разрешения", – добавил министр.

Итальянская оппозиция воспользовалась комментариями Рютте, потребовав от правительства Джорджи Мелони новых объяснений. Лидер "Движения пяти звёзд" и бывший премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Мелони должна прояснить этот вопрос в парламенте. Никола Фратоянни из "Альянса зелёных и левых" сказал, что либо правительство ввело законодателей в заблуждение, либо Рютте "получил тепловой удар".

Весной сообщалось, что Италия отказала США в доступе к своей базе Сигонелла на Сицилии.

Впоследствии в правительстве страны пояснили, что запрос США на использование базы Сигонелла был отклонен Италией, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков, что не предусмотрено двусторонним договором между странами. Такое разрешение сначала должен был одобрить итальянский парламент.

Позиция Италии и ряда европейских стран в отношении американской операции против Ирана вызвала волну критики со стороны президента США Дональда Трампа. В понедельник он заявил, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время войны в Иране.