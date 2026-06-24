Рютте відповів на Трампову критику НАТО: розумію розчарування

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування американського президента Дональда Трампа, коли йдеться про Альянс, але при цьому відзначив лідерство Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News напередодні свого візиту до Білого дому, передає "Європейська правда".

Генсек коментував критику з боку Трампа на адресу НАТО.

"Що стосується НАТО, я знаю, що панує розчарування, але звернімо увагу, що це окремі випадки", – зазначив він.

Глава НАТО нагадав, що країни-члени надали свої бази під час американської операції "Епічна лють" проти Ірану.

"Я цілком розумію розчарування, але якщо, наприклад, взяти Італію, то 500 американських літаків злетіли з баз в Італії, щоб підтримати операцію "Епічна лють". У столиці Румунії Бухаресті довелося скоротити кількість комерційних рейсів, оскільки аеропорт мав використовуватися для дозаправки літаків США", – сказав Рютте.

Він також наголосив на лідерстві Трампа у тому, що країни-союзники нарощують свої видатки на оборону.

"Це робить весь Альянс сильнішим, а Сполучені Штати – безпечнішими завдяки інвестиціям у оборону тут, а також завдяки тому, що союзники по НАТО збільшують свої видатки на оборону", – заявив Рютте.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.

Незважаючи на напружені відносини з Альянсом, Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця.

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