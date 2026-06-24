Конституционный суд Чехии обязал правительство пустить президента на саммит НАТО

Конституционный суд Чехии обязал правительство Андрея Бабиша обеспечить участие президента Петра Павела в июльском саммите НАТО в Анкаре, удовлетворив иск главы государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Aktuálně.cz.

На заседании в среду Конституционный суд постановил, что кабинет министров должен позволить президенту присоединиться к чешской делегации на саммите НАТО, обеспечить необходимое сотрудничество и другие организационные требования, включая транспорт и аккредитацию.

Судьи также заявили, что участие президента в саммитах НАТО является устоявшейся практикой, которая должна сохраниться.

Решение Конституционного суда было принято после нескольких месяцев споров между главой государства и правительством относительно того, кто должен представлять Чехию на июльском саммите Альянса в Анкаре.

В понедельник правительство Андрея Бабиша приняло решение о том, что чешскую делегацию возглавит сам премьер-министр вместе с министром обороны Яромиром Зуной и главой МИД Петром Мацинкой. Это привело к подаче Павелом судебного иска.

Чешский президент подал в Конституционный суд иск о компетенции. В нем Павел утверждает, что представительство государства за рубежом является одним из его конституционных полномочий, и правительство не может односторонне препятствовать ему участвовать в саммитах НАТО. По его словам, речь идет не о споре относительно одной поездки, а о выяснении взаимоотношений между президентом и кабинетом министров в представительстве государства в будущем.

Отмечается, что суд вынесет решение по этому иску позже.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите Альянса несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

В НАТО заявили, что не хотят вмешиваться в спор между премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Петром Павелом относительно того, кто из них должен представлять страну на саммите Альянса в Анкаре в июле.