Німеччина все ж візьме участь у навчаннях військ "коаліції рішучих" у Польщі

Німеччина все ж візьме участь у військових навчаннях за участі країн "коаліції рішучих", які пройдуть уперше в Польщі, попри попередню протилежну інформацію з цього приводу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Німеччина візьме участь у цих навчаннях", – заявив речник уряду Штефан Корнеліус німецькому пресовому агентству. "Федеральний уряд вивчає, як саме виглядатиме ця участь", – додав він.

За словами Корнеліуса, у п’ятницю це питання також буде обговорено на засіданні німецько-французької ради з питань безпеки та оборони.

Ще у вівторок з урядових кіл у Берліні повідомлялося, що Німеччина не братиме участі.

"Коаліція рішучих" у понеділок на зустрічі в Парижі за пропозицією Франції несподівано домовилася про проведення перших навчань багатонаціональних сил для підтримки України. Перші навчання мають відбутися в Польщі.

Перші навчання мають бути невеликими. У їхніх рамках спочатку будуть перевірені структури управління та механізми прийняття рішень. У вівторок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав серед країн-учасниць навчань, окрім Польщі, також Францію та Велику Британію.