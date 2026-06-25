В правительстве Чехии согласились включить президента в официальную делегацию на саммите НАТО

Правительство Чехии включит президента Петра Павела в состав официальной делегации страны на июльском саммите НАТО в Анкаре после того, как к этому чиновников обязал Конституционный суд страны.

Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, которого цитируют České Noviny.

Перед отъездом на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск Бабиш заявил журналистам, что глава МИД Петр Мацинка направит запрос на расширение делегации на саммит НАТО в Анкаре, включив в нее президента.

"Министр иностранных дел Мацинка сегодня направит заявку в НАТО, а президент Петр Павел войдет в состав делегации вместе с сопровождением", – сказал премьер.

По его словам, технические вопросы, связанные с участием президента, правительство рассмотрит на заседании в понедельник.

Заявление Бабиша прозвучало после того, как в среду Конституционный суд Чехии обязал правительство обеспечить участие Павела в июльском саммите НАТО в Анкаре, удовлетворив иск главы государства.

Бабиш, комментируя решение суда, заявил, что ему обидно за эту ситуацию, которая, по его мнению, повредит репутации Чехии за рубежом.

"Мы снова окажемся в заголовках СМИ по всему миру с сообщениями о том, какие мы смешные, и, конечно, это вина господина президента", – заявил глава правительства.

Напомним, правительство и президент Чехии несколько месяцев спорили относительно того, кто будет представлять страну на саммите НАТО в Турции. Премьер-министр назвал нелогичным участие главы государства в саммите Альянса несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

Правительство Бабиша сначала исключило Павела из состава официальной делегации, что привело к подаче Павелом судебного иска.