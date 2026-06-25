У Литві заборонені зони для польотів біля кордону з Білоруссю залишаться в силі до січня

Міністерство транспорту та комунікацій Литви продовжило до 1 січня 2027 року дію 12 заборонених зон для польотів уздовж литовсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили у міністерстві, рішення ухвалено на прохання Збройних сил Литви з метою забезпечення захисту литовського повітряного простору та створення умов для оперативного реагування армії на можливі порушення.

За словами міністра Юраса Тамінскаса, геополітична ситуація в регіоні залишається напруженою, а гібридні атаки з боку Білорусі та нещодавні інциденти з безпілотниками в Литві та сусідніх країнах свідчать про те, що загрози не зникли.

"Ми маємо бути готові реагувати на будь-які порушення повітряного простору. Тому ми продовжуємо дію заборонених зон уздовж усього кордону з Білоруссю та зберігаємо всі необхідні заходи для захисту нашого повітряного простору та забезпечення оперативного реагування армії", – зазначив міністр.

У цих зонах заборонені польоти повітряних суден, за винятком випадків, коли вони здійснюються в порядку, встановленому головнокомандувачем Збройних сил Литви.

У жовтні минулого року з метою посилення захисту повітряного простору Литви над усією територією країни було створено мережу з 26 зон обмеження польотів. Ці зони можуть бути активовані у разі необхідності екстреного реагування на порушення повітряного простору та застосування військової сили проти безпілотників, які порушили повітряний простір Литви.

Раніше встановлені зони мали діяти до 1 липня.

Нещодавно писали, що Литва придбала у шведського виробника Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями.

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.