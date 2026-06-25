В Литве запретные зоны для полетов у границы с Беларусью останутся в силе до января

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы продлило до 1 января 2027 года действие 12 запретных зон для полетов вдоль литовско-белорусской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в министерстве, решение принято по просьбе Вооруженных сил Литвы с целью обеспечения защиты литовского воздушного пространства и создания условий для оперативного реагирования армии на возможные нарушения.

По словам министра Юраса Таминскаса, геополитическая ситуация в регионе остается напряженной, а гибридные атаки со стороны Беларуси и недавние инциденты с беспилотниками в Литве и соседних странах свидетельствуют о том, что угрозы не исчезли.

"Мы должны быть готовы реагировать на любые нарушения воздушного пространства. Поэтому мы продлеваем действие запретных зон вдоль всей границы с Беларусью и сохраняем все необходимые меры для защиты нашего воздушного пространства и обеспечения оперативного реагирования армии", – отметил министр.

В этих зонах запрещены полёты воздушных судов, за исключением случаев, когда они осуществляются в порядке, установленном главнокомандующим Вооружённых сил Литвы.

В октябре прошлого года с целью усиления защиты воздушного пространства Литвы над всей территорией страны была создана сеть из 26 зон ограничения полётов. Эти зоны могут быть активированы в случае необходимости экстренного реагирования на нарушение воздушного пространства и применения военной силы против беспилотников, нарушивших воздушное пространство Литвы.

Ранее установленные зоны должны были действовать до 1 июля.

Недавно сообщалось, что Литва приобрела у шведского производителя Saab радары нового поколения для обнаружения воздушных угроз, которые должны особенно помочь с малыми целями.

Также Литва закупит беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине.