В НАТО считают, что Украина создала окно возможностей в войне, но это не продлится вечно

Украине удалось создать окно возможностей в войне с РФ, но оно не будет открыто вечно и этой возможностью следует воспользоваться.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Шекеринска заявила, что Украине удалось "переломить ход войны", и это видно не только на поле боя, но и в ударах по Москве и Санкт-Петербургу.

"Мы также видим это, анализируя поведение России. Каждый раз, когда они видят слабость, именно тогда они наносят удар. Они нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру, они нанесли удар по религиозному объекту, входящему в список ЮНЕСКО. То есть, после всех тех похвал в адрес христианства и православия, они в итоге бомбят священное место. Но это не признак их силы. Это признак их слабости", – сказала Шекеринска.

Она подчеркнула, что окно возможностей открылось благодаря тому, что у украинцев есть не только мужество, но и изобретательность, опыт, новая стратегическая концепция, а также они получили нужную поддержку в определенный момент.

Однако Шекеринска предостерегла, что это "окно возможностей" не будет неограниченным во времени.

"Такие окна возможностей создаются ценой многих жертв, но они не будут оставаться открытыми вечно. Итак, мое главное послание заключается в том, что мы должны воспользоваться этой возможностью и поддерживать Украину в ее приоритетах", – сказала заместитель генсека НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры для заморозки линии фронта.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский убежден, что положение в российско-украинской войне в ближайшие месяцы приблизится к реальному перемирию.