Шведська міністерка вперше в історії принесла немовля на засідання Ради ЄС

Міністри урядів країн ЄС, які в четвер зібралися на тривале обговорення політики щодо зміни клімату, були здивовані появою за столом переговорів тримісячного немовляти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Шведська міністерка з питань клімату Роміна Пурмохтарі принесла свого сина Адама на засідання Ради ЄС у Люксембурзі, щоб підкреслити переваги політики щодо відпустки по догляду за дитиною, яка не змушує жінок обирати між роботою та сімейними обов’язками.

"Я хотіла продемонструвати на власному прикладі, що не обов’язково робити такий вибір. Що, звісно, також вимагає наявності партнера, який не є "динозавром", а є досить сучасним і готовим підтримати мене в цьому", – сказала Пурмохтарі агентству Reuters.

Представник Ради ЄС підтвердив, що, наскільки відомо цій інституції, це був перший випадок, коли немовля взяло участь у засіданні міністрів ЄС.

30-річна Пурмохтарі була наймолодшою міністеркою в історії Швеції, коли обійняла посаду у 2022 році. Вона щойно повернулася з декретної відпустки, а її чоловік перебуває у відпустці до вересневих виборів у Швеції і поїхав разом з нею до Люксембургу, щоб доглядати за Адамом.

Швеція має одну з найщедріших у світі систем батьківської відпустки, яка фінансується за рахунок високих податків у країні, що стало політичним каменем спотикання під час передвиборчої кампанії.

Батьки отримують загалом близько 16 місяців оплачуваної відпустки. З них 90 днів зарезервовано для кожного з батьків окремо, і їх не можна передати іншому. Якщо один із батьків не використає свою частину відпустки, ці дні втрачаються.

Ці непередавані періоди – які часто називають "татовими місяцями" – були запроваджені, щоб заохотити чоловіків проводити більше часу зі своїми дітьми.

Пурмохтарі вважає, що саме завдяки цій політиці та підтримці її команди догляд за Адамом з боку її чоловіка, поки вона працює, став "набагато менш суперечливим".

Вона зазначила, що політика підтримки – це не лише питання витрачання податкових коштів на подовження термінів відпусток, і закликала уряди також розглянути можливість запровадження більш гнучких правил щодо спільного використання відпусток батьками та доступних послуг з догляду за дітьми.

Кшиштоф Болеста, заступник міністра Польщі з питань клімату, зазначив, що перебування дитини на політичній зустрічі не викликало жодних проблем.

"Я вважаю, що це чудово. Це не перешкода, це просто частина життя", – сказав він агентству Reuters.

Європейський парламент у квітні схвалив перегляд Закону ЄС про вибори, щоб надати депутаткам Європарламенту можливість делегувати своє право голосу до та після народження дитини.

Нагадаємо, торік у німецькому Бундестазі вперше в історії депутатка виступала з немовлям.