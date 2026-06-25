Шведский министр впервые в истории принесла младенца на заседание Совета ЕС

Министры правительств стран ЕС, которые в четверг собрались на длительное обсуждение политики по изменению климата, были удивлены появлением за столом переговоров трехмесячного младенца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Шведский министр по вопросам климата Ромина Пурмохтари принесла своего сына Адама на заседание Совета ЕС в Люксембурге, чтобы подчеркнуть преимущества политики по отпуску по уходу за ребенком, которая не заставляет женщин выбирать между работой и семейными обязанностями.

"Я хотела продемонстрировать на собственном примере, что не обязательно делать такой выбор. Что, конечно, также требует наличия партнера, который не является "динозавром", а достаточно современный и готов поддержать меня в этом", – сказала Пурмохтари агентству Reuters.

Представитель Совета ЕС подтвердил, что, насколько известно этой институции, это был первый случай, когда младенец принял участие в заседании министров ЕС.

30-летняя Пурмохтари была самым молодым министром в истории Швеции, когда заняла должность в 2022 году. Она только что вернулась из декретного отпуска, а ее муж находится в отпуске до сентябрьских выборов в Швеции и поехал вместе с ней в Люксембург, чтобы ухаживать за Адамом.

Швеция имеет одну из самых щедрых в мире систем родительского отпуска, которая финансируется за счет высоких налогов в стране, что стало политическим камнем преткновения во время предвыборной кампании.

Родители получают в общей сложности около 16 месяцев оплачиваемого отпуска. Из них 90 дней зарезервировано для каждого родителя отдельно, и их нельзя передать другому. Если один из родителей не использует свою часть отпуска, эти дни теряются.

Эти непередаваемые периоды – которые часто называют "папиными месяцами" – были введены, чтобы поощрить отцов проводить больше времени со своими детьми.

Пурмохтари считает, что именно благодаря этой политике и поддержке ее команды уход за Адамом со стороны ее мужа, пока она работает, стал "гораздо менее спорным".

Она отметила, что политика поддержки – это не только вопрос расходования налоговых средств на продление сроков отпусков, и призвала правительства также рассмотреть возможность введения более гибких правил совместного использования отпусков родителями и доступных услуг по уходу за детьми.

Кшиштоф Болеста, заместитель министра Польши по вопросам климата, отметил, что пребывание ребенка на политической встрече не вызвало никаких проблем.

"Я считаю, что это прекрасно. Это не помеха, это просто часть жизни", – сказал он агентству Reuters.

Европейский парламент в апреле одобрил пересмотр Закона ЕС о выборах, чтобы предоставить депутатам Европарламента возможность делегировать свое право голоса до и после рождения ребенка.

Напомним, в прошлом году в немецком Бундестаге впервые в истории депутат выступала с младенцем.