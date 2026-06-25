Марта Кос розповіла, які шляхи вступу України зараз обговорюються в ЄС

Єврокомісарка Марта Кос стверджує, що у ЄС активізувалося обговорення шляхів вступу України.

Про це вона заявила під час дискусії на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кос, яка у Єврокомісії є відповідальною за розширення ЄС, заявила, що задоволена обговоренням з цього приводу.

"Я рада, що дебати між лідерами про те, як швидко і в якій формі проводити вступ України, дуже живі у останні тижні", – заявила вона. Наразі, як пояснила Кос, немає чіткого рішення, але є тези, щодо яких між державами-членами проглядається згода.

"Перший сигнал від держав-членів – це те, що принцип залежності від заслуг має зберегтися", – наголосила вона. Йдеться про те, що рух до членства має залежати від прогресу реформ, який демонструє конкретна держава-кандидатка. Кос вважає цю позицію держав членів доброю, "бо ЄС не може мати членом державу, яка не є готовою".

Другою позицією, де наразі є спільна позиція, є готовність держав шукати шляхи для "поступового вступу". "Остаточний вступ потребує відповідності за всіма критеріями. Але якщо Україна на шляху до вступу вже виконує певні вимоги, або може біти частиною якоїсь особливої політики ЄС – це може статися", – пояснила вона цей принцип.

Єврокомісарка навела приклад Норвегії, Швейцарія або Ісландії, які є частиною Шенгенської зони і можуть брати участь у відповідних засіданнях Ради ЄС, але не є членами Євросоюзу та, відповідно, не мають права голосу на цих засіданнях.

Ще один аргумент на користь "поступового вступу" – це, за її словами, досвід окремих країн Західних Балкан, які не просуваються до вступу через вето з боку сусідів. "Ми не можемо чекати так довго з Україною", – додала вона.

Поштовх для зміни у цій царині має дати саміт ЄС.

"Рішення щодо методології розширення – це питання лідерів. І я чекаю, що лідери включаться у дискусію і скажуть, як вони бачать цей розширений або прискорений процес вступу", – пояснила Марта Кос.

Як відомо, останній саміт ЄС не зміг ухвалити рішення щодо наступних кроків для України, а дискусію про розширення відклав на осінь. Детально про це у статті "Які кроки щодо України розглядав саміт ЄС та про що домовилися".

Раніше у Гданську єврокомісарка Кос пояснила, чому Україна має стати членом ЄС і чого бракує в переговорах.

Між тим опитування показали, що більшість поляків виступають проти вступу України в ЄС.