Марта Кос рассказала, какие пути вступления Украины сейчас обсуждаются в ЕС

Еврокомиссар Марта Кос утверждает, что в ЕС активизировалось обсуждение путей вступления Украины.

Об этом она заявила во время дискуссии на конференции URC 2026 в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кос, которая в Еврокомиссии отвечает за расширение ЕС, заявила, что довольна обсуждением по этому поводу.

"Я рада, что дебаты между лидерами о том, как быстро и в какой форме проводить вступление Украины, очень живые в последние недели", – заявила она. Сейчас, как пояснила Кос, нет четкого решения, но есть тезисы, по которым между государствами-членами просматривается согласие.

"Первый сигнал от государств-членов – это то, что принцип зависимости от заслуг должен сохраниться", – подчеркнула она. Речь идет о том, что движение к членству должно зависеть от прогресса реформ, который демонстрирует конкретное государство-кандидат. Кос считает эту позицию государств-членов хорошей, "потому что ЕС не может иметь членом государство, которое не готово".

Вторая позиция, где сейчас есть общее мнение, – это готовность государств искать пути для "постепенного вступления". "Окончательное вступление требует соответствия по всем критериям. Но если Украина на пути к вступлению уже выполняет определенные требования, или может быть частью какой-то особой политики ЕС – это может произойти", – пояснила она этот принцип.

Еврокомиссар привела пример Норвегии, Швейцарии или Исландии, которые являются частью Шенгенской зоны и могут участвовать в соответствующих заседаниях Совета ЕС, но не являются членами Евросоюза и, соответственно, не имеют права голоса на этих заседаниях.

Еще один аргумент в пользу "постепенного вступления" – это, по ее словам, опыт отдельных стран Западных Балкан, которые не продвигаются к вступлению из-за вето со стороны соседей. "Мы не можем ждать так долго с Украиной", – добавила она.

Толчок для изменения в этой области должен дать саммит ЕС.

"Решение по методологии расширения – это вопрос лидеров. И я жду, что лидеры включатся в дискуссию и скажут, как они видят этот расширенный или ускоренный процесс вступления", – пояснила Марта Кос.

Как известно, последний саммит ЕС не смог принять решение относительно следующих шагов для Украины, а дискуссию о расширении отложил на осень. Подробно об этом в статье "Какие шаги по Украине рассматривал саммит ЕС и о чем договорились".

Ранее в Гданьске еврокомиссар Кос объяснила, почему Украина должна стать членом ЕС и чего не хватает в переговорах.

Между тем опросы показали, что большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС.