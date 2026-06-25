"Ми потрібні одне одному": Макрон приймає Мелоні після її суперечки з Трампом

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер приймає італійську прем’єрку Джорджу Мелоні на французькому морському курорті Антіб, намагаючись налагодити часто напружені відносини.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Ці переговори стали першим франко-італійським самітом з моменту набрання чинності у 2021 році договору про стратегічний союз, що підняв відносини на рівень, порівнянний із відносинами між Францією та Німеччиною.

Широко посміхаючись, обидва лідери обмінялися поцілунками та ненадовго трималися за руки, коли французький господар вітав Мелоні біля Музею Пікассо в Антібі.

Президентська адміністрація Франції заявила, що саміт стане нагодою для поглиблення співпраці у стратегічних секторах, таких як оборона, ядерна енергетика та космос.

"Ми потрібні одне одному", – заявили в Єлисейському палаці напередодні переговорів.

Відносини між Макроном та Мелоні часто були напруженими.

Однак хоча лідери країн далеко не є традиційними союзниками, вони докладали зусиль для пом’якшення напруженості, зокрема під час тривалої зустрічі віч-на-віч у Римі в червні минулого року.

У четвер очікувалося, що обидві країни підпишуть дорожню карту у сфері оборони, в якій особливий акцент буде зроблено на французько-італійській системі протиповітряної оборони SAMP/T, поставленій Україні.

Також планувалося підписати угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики, а також ще одну – щодо запланованого європейського супутникового центру, який стане конкурентом "Starlink" Ілона Маска.

Мелоні вже давно прагнула позиціонувати себе як міст між Європою та президентом США Дональдом Трампом.

Однак після саміту G7 у Франції Мелоні дистанціювалася від американського лідера через їхню суперечку.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив президент США.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

20 червня глава Білого дому пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.