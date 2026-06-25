ЗМІ: прокуратура Угорщини вивчає можливу роль Орбана у захопленні інкасаторів "Ощаду"

Угорська прокуратура вивчає можливу причетність колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана і ще низки посадовців до справи щодо затримання інкасаторів "Ощадбанку".

Про це йдеться у публікації порталу 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

У розпорядженні журналістів видання опинився документ від прокуратури.

У ньому перелічуються особи, чию кримінально-правову відповідальність необхідно з’ясувати у справі про захоплення українських інкасаторів.

Серед перелічених імен, зокрема, фігурує Орбан. Крім нього у списку також є колишній державний секретар Орш Фаркаш, який курирував служби національної безпеки, Янош Гайду, колишній генеральний директор Центру боротьби з тероризмом, та колишній заступник голови з кримінальних справ та правоохоронної діяльності Національного податкового та митного управління (NAV) Тамаш Деметер.

Згідно з документом, їх не можна допитати як свідків; однак це має бути зроблено на підставі свідчень тих, кому було доручено це зробити.

Щодо Фаркаша та Гайду зазначається, що "їх допит у статусі підозрюваних є обґрунтованим". Як уже повідомлялося раніше, обидва вони перебували в будівлі TEK у день операції, у межах оперативного штабу, з якого координували затримання українських інкасаторів і подальші допити.

Розслідування, про яке йдеться в документі, здійснює Столична слідча прокуратура за підозрою у незаконному позбавленні волі та зловживанні службовими повноваженнями. Таким чином, відповідно до цього документу, кримінальна відповідальність колишнього прем’єр-міністра також може розглядатися.

Журналісти надіслали запит до Генеральної прокуратури, щоб з’ясувати, чи є документ автентичним. У відповіді у відомстві не заперечили справжність документа.

"У зв’язку зі справою так званого "золотого конвою" прокуратура вже раніше кількома повідомленнями інформувала пресу, і відтоді обсяг інформації, доступної для громадськості, не змінився", – зазначили у відомстві.

У Гепрокуратурі наголосили, що у справі триває досудове розслідування і будь-які повідомлення, "що містять припущення, натяки або міркування щодо можливого напряму розслідування чи потенційних підозрюваних, негативно впливають на розслідування, ускладнюють або навіть можуть унеможливити доказування".

"У межах прокурорського розслідування найближчим часом очікуються суттєві результати, про які прокуратура надасть детальну інформацію", – наголосили у відомстві.

Нещодавно угорський прем’єр Петер Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку" у березні 2026 року.

Нагадаємо, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".