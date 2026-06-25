У Британії будинок у Солсбері, де колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля отруїли нервово-паралітичним агентом "Новічок", виставлено на продаж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

30% частки у власності будинку на Крісті-Міллер-роуд пропонується за 114 000 фунтів стерлінгів, решта належить муніципальній раді Вілтширу.

Місцева влада придбала будинок після отруєння, частково для того, щоб ніхто не міг спекулювати на його історії, наприклад, створивши моторошну туристичну атракцію.

Агентство нерухомості "Картер & Мей" не згадує Скрипаля в описі цього будинку з трьома спальнями. У оголошенні зазначено, що він розташований поруч зі школами, магазинами та транспортними вузлами і має просторий сад. Там також вказано, що він може стати "ідеальним сімейним будинком".

У березні 2018 року російські агенти нанесли "Новічок" на дверну ручку односімейного будинку з червоної цегли на околиці міста, де розташований собор. Скрипаль та його донька Юлія, яка була у нього в гостях, тяжко захворіли, але вижили після нападу. Чотири місяці по тому мешканка Вілтширу Дон Стерджес померла від отруєння після того, як її партнер Чарлі Роулі знайшов підроблений флакон парфумів, що містив "Новічок".

Під час розслідування отруєнь Домінік Мерфі, колишній керівник антитерористичного підрозділу столичної поліції, розповів, як сотні слідчих і вчених ретельно працювали над встановленням "епіцентру" – місця, де було отруєно Скрипалів.

Підозра падала на ресторан, паб та автомобіль, перш ніж майже через два тижні після того, як Скрипалі захворіли, джерелом отруєння було визначено дверну ручку.

Квартира в Еймсбері, графство Вілтшир, де захворіла 44-річна Стерджес, була знесена.

У 2024 році у Британії розпочалося публічне розслідування смерті жінки Дон Стерджесс, яку, як вважають, неумисно вбили "Новічком" на тлі намагань отруїти подвійного агента Сергєя Скрипаля.

У Лондоні раніше заявляли, що лідер РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння із застосуванням "Новічка".