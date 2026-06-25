Глава МЗС Естонії розповів, як не втратити "вікно можливостей", створене Україною у війні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поділився, як необхідно діяти партнерам України для того, аби не втратити створене сьогодні "вікно можливостей" у війні з РФ.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це Тсахкна сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Гданську.

За його словами, по-перше, слід посилити санкційний тиск на Росію та "дати Україні можливість виконувати свою роботу". Другим елементом, за словами Тсахкни, має стати продовження підтримки України.

"Сьогодні ми отримали чудову новину про те, що Європейський Союз виділив 3,2 млрд євро (Україні). Але, власне, нагадаю вам, що ми ухвалили це рішення ще наприкінці минулого року. Схоже, ми втратили пів року на перший транш. Тож моє запитання: чому? Тому нам також потрібно прискорити процес підтримки України", – заявив міністр.

Третім і найважливішим пунктом глава МЗС Естонії назвав підготовку до миру та надання Україні реальних гарантій безпеки.

"Він (мир) настане, якщо Путін змінить курс, а Путін змінить курс лише тоді, коли зазнає поразки під тиском інших серйозних факторів. Отже, гарантії безпеки. Нам потрібно працювати над цим просто зараз", – сказав міністр.

Він підкреслив, що найефективнішою гарантією безпеки для України та Європи є членство України в НАТО. Утім, політично цей варіант зараз не є реалістичним.

"Тож нам потрібно запитати, які гарантії безпеки ми готові надати Україні в той момент, коли настане перемир’я", – наголосив глава МЗС Естонії.

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.