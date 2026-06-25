В Великобритании дом в Солсбери, где бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", выставлен на продажу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

30% доли в собственности дома на Кристи-Миллер-роуд предлагается за 114 000 фунтов стерлингов, остальная часть принадлежит муниципальному совету Уилтшира.

Местные власти приобрели дом после отравления, отчасти для того, чтобы никто не мог спекулировать на его истории, например, создав жуткую туристическую достопримечательность.

Агентство недвижимости "Картер & Мэй" не упоминает Скрипаля в описании этого дома с тремя спальнями. В объявлении указано, что он расположен рядом со школами, магазинами и транспортными узлами и имеет просторный сад. Там также указано, что он может стать "идеальным семейным домом".

В марте 2018 года российские агенты нанесли "Новичок" на дверную ручку односемейного дома из красного кирпича на окраине города, где расположен собор. Скрипаль и его дочь Юлия, которая была у него в гостях, тяжело заболели, но выжили после нападения. Четыре месяца спустя жительница Уилтшира Дон Стерджес скончалась от отравления после того, как её партнёр Чарли Роули обнаружил поддельный флакон духов, содержавший "Новичок".

В ходе расследования отравлений Доминик Мерфи, бывший руководитель антитеррористического подразделения столичной полиции, рассказал, как сотни следователей и экспертов тщательно работали над установлением "эпицентра" – места, где были отравлены Скрипали.

Подозрение падало на ресторан, паб и автомобиль, прежде чем почти через две недели после того, как Скрипали заболели, источником отравления была определена дверная ручка.

Квартира в Эймсбери, графство Уилтшир, где заболела 44-летняя Стерджесс, была снесена.

В 2024 году в Великобритании началось публичное расследование смерти Дон Стерджесс, которую, как считается, непреднамеренно убили "Новичком" в ходе попыток отравить двойного агента Сергея Скрипаля.

В Лондоне ранее заявляли, что лидер РФ Владимир Путин несет окончательную ответственность за отравление с применением "Новичка".