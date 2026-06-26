Румунія оголошувала тривогу та піднімала гелікоптер через атаку РФ на півдні Одещини

Румунія вночі 26 червня оголошувала повітряну тривогу у зв’язку з російською атакою по українських містах над Дунаєм, поруч з кордонами Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вранці оголосили у пресслужбі Міноборони Румунії.

У відомстві зазначили, що у ніч з 25 на 26 червня Росія вчергове атакувала ударними безпілотниками цілі на півдні Одеської області.

О 03:47 за рішенням Національного військового командного центру для мешканців на півночі жудця Тулча оголосили повітряну тривогу.

О 03:57 гелікоптер IAR 330 Puma Повітряних сил Румунії вилетів для моніторингу ситуації з переміщенням повітряних цілей на схід від міста Суліна, що поруч з українським Вилковим.

Відбій оголосили о 04:23. Порушень повітряного простору Румунії та падіння повітряних цілей на румунській території не зафіксовано.

Нагадаємо, наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.

Бухарест після цього вдався до закриття генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон ґрата. Росія у відповідь спершу викликала посла Румунії, а згодом закрила румунське генконсульство у Санкт-Петербурзі та оголосила генконсула персоною нон ґрата.

На початку червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца.