Румыния объявляла тревогу и поднимала вертолет из-за атаки РФ в Одесской области

Румыния ночью 26 июня объявляла воздушную тревогу в связи с российской атакой по украинским городам над Дунаем, рядом с границами Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом утром объявили в пресс-службе Минобороны Румынии.

В ведомстве отметили, что в ночь с 25 на 26 июня Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками цели на юге Одесской области.

В 03:47 по решению Национального военного командного центра для жителей на севере жудеца Тулча объявили воздушную тревогу.

В 03:57 вертолет IAR 330 Puma Воздушных сил Румынии вылетел для мониторинга ситуации с перемещением воздушных целей к востоку от города Сулина, что рядом с украинским Вилковым.

Отбой объявили в 04:23. Нарушений воздушного пространства Румынии и падения воздушных целей на румынской территории не зафиксировано.

Напомним, в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань 2") влетел в верхний этаж многоэтажки в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.

Бухарест после этого прибегнул к закрытию генконсульства, а также объявил российского генконсула персоной нон грата. Россия в ответ сначала вызвала посла Румынии, а затем закрыла румынское генконсульство в Санкт-Петербурге и объявила генконсула персоной нон грата.

В начале июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под воздействием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца.