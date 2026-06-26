В уряді Литви можуть змінитися 6-7 міністрів

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Литви Міндаугас Сінкявічюс зазначає, що в очолюваному ним уряді працюватимуть 6–7 нових міністрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Новачки будуть запрошені (на зустріч із президентом. – Ред.), їх буде, не знаю точно скільки, але, можливо, шість або сім", – повідомив лідер соціал-демократів журналістам у Сеймі в четвер.

Вже відомо, що це будуть претенденти на посади міністрів сільського господарства, енергетики та охорони здоров’я, портфелі яких дісталися Демократичному союзу "В ім’я Литви", що повертається до коаліції. Також зміниться міністр навколишнього середовища, крісло якого від партії "Зоря Німану" перейде до соціал-демократів.

Планується, що прем’єр-міністерка Інга Ругінене, яка пішла у відставку, повернеться на роботу до Міністерства соціального захисту та праці.

"Я думаю, що президент, можливо, зробить виняток", – зазначив Сінкявічюс.

Нинішня очільниця Міністерства соціального захисту та праці Юрате Заїльскене, за словами лідера соціал-демократів, має стати віцеспікером Сейму.

Він також підкреслив, що в деяких міністерствах можуть змінитися не керівники, а політичні команди.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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