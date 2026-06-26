В правительстве Литвы могут смениться 6–7 министров

Кандидат на пост премьер-министра Литвы Миндаугас Синкявичюс отмечает, что в возглавляемом им правительстве будут работать 6–7 новых министров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Новички будут приглашены (на встречу с президентом. – Ред.), их будет, не знаю точно сколько, но, возможно, шесть или семь", – сообщил лидер социал-демократов журналистам в Сейме в четверг.

Уже известно, что это будут претенденты на должности министров сельского хозяйства, энергетики и здравоохранения, портфели которых достались Демократическому союзу "Во имя Литвы", возвращающемуся в коалицию. Также сменится министр окружающей среды, кресло которого от партии "Заря Немана" перейдет к социал-демократам.

Планируется, что ушедшая в отставку премьер-министр Инга Ругинене вернется на работу в Министерство социальной защиты и труда.

"Я думаю, что президент, возможно, сделает исключение", – отметил Синкявичюс.

Нынешняя глава Министерства социальной защиты и труда Юрате Заильскене, по словам лидера социал-демократов, должна стать вице-спикером Сейма.

Он также подчеркнул, что в некоторых министерствах могут смениться не руководители, а политические команды.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформированием коалиции.

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