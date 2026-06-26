Глава МИД Венгрии объявила об отзыве 37 послов

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о решении отозвать 37 глав венгерских дипломатических миссий в рамках более широкого процесса обновления дипломатического корпуса.

Об этом она сообщила в своём видеообращении в Facebook, пишет "Европейская правда".

Венгерский министр объяснила, что решение об отзыве послов частично связано с истечением срока полномочий некоторых дипломатов. В других случаях изменения связаны со стремлением обеспечить, "чтобы интересы Венгрии представляли такие послы, которые, руководствуясь новыми приоритетами внешней политики, смогут авторитетно и эффективно представлять и служить нашей стране", сообщила Орбан.

"Кадровые изменения являются частью более широкого процесса профессионального обновления… Нужны послы и дипломаты, которые будут активно способствовать реализации целей внешней политики Венгрии, а также укреплению способности государства эффективно отстаивать собственные интересы на международной арене", – заявила глава МИД.

По её словам, для обеспечения этой цели в МИД начал работу Государственный секретариат по вопросам кадровой стратегии и профессиональной подготовки.

Венгерский министр не раскрыла, какие именно страны затронет объявленный отзыв послов. По данным Telex, речь идет о послах в США, Великобритании, Италии, Ираке, Колумбии, Алжире, ЮАР и Новой Зеландии. Примечательно, что дипмиссию Венгрии в Колумбии возглавляет Жофия Витези – двоюродная сестра экс-премьера Виктора Орбана.

Несмотря на объявленное министром решение об отзыве послов, остается неизвестным, как она планирует воплотить его на практике, поскольку отзыв дипломатов является прерогативой венгерского президента.

Стоит отметить, что действующий глава государства Тамаш Шуйок находится в конфликте с новым правительством Петера Мадьяра. Премьер-министр неоднократно призывал его добровольно уйти в отставку, а на этой неделе объявил, что инициирует внесение поправок в конституцию, которые ограничат полномочия президента.

31 мая Шуйок окончательно отказался уходить с поста после истечения крайнего срока, установленного новым правительством для его добровольной отставки.