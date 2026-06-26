У Франції повідомили про витік даних з департаменту статистики

Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції (INSEE) повідомив, що нещодавня кібератака призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб чинних та колишніх працівників відомства.

Про це повідомило видання France24, пише "Європейська правда".

INSEE заявив, що порушення стосувалося особистих даних та професійної контактної інформації нинішніх та колишніх співробітників Інституту. Зловмисники не отримали доступу до конфіденційних даних, таких як паролі, особистих контактних даних, банківських реквізитів, номерів соціального страхування чи медичної інформації.

У відомстві порекомендували підприємствам та фізичним особам проявляти максимальну обережність у разі отримання повідомлення, яке, як видається, надійшло від співробітника INSEE. Там нагадали, що Інститут ніколи не вимагає оплати за реєстрацію, а також не просить надавати банківські реквізити чи паролі.

Національний інститут статистики та економічних досліджень є це незалежним органом у складі Міністерства економіки та фінансів, завданням якого є збір, аналіз та поширення інформації про економіку та суспільство Франції на всій її території.

Останнім часом у країні зафіксували кілька подібних кібератак, спрямованих проти держорганів чи служб, що ставить під сумнів безпеку деяких інформаційних систем, які обробляють державні дані.

15 квітня повідомили, що Національне агентство з питань безпеки документів Франції (ANTS) зазнало масштабної кібератаки та викрадення даних. Підозрюваним у цій справі є 15-річний підліток.

У відповідь на інцидент французький уряд виділив 200 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту різних цифрових послуг держави.