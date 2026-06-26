Во Франции сообщили об утечке данных из департамента статистики

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) сообщил, что недавняя кибератака привела к утечке персональных данных 12 800 нынешних и бывших сотрудников ведомства.

Об этом сообщило издание France24, пишет "Европейская правда".

INSEE заявил, что утечка касалась личных данных и профессиональной контактной информации нынешних и бывших сотрудников Института. Злоумышленники не получили доступа к конфиденциальным данным, таким как пароли, личные контактные данные, банковские реквизиты, номера социального страхования или медицинская информация.

В ведомстве рекомендовали предприятиям и физическим лицам проявлять максимальную осторожность в случае получения сообщения, которое, как представляется, поступило от сотрудника INSEE. Там напомнили, что Институт никогда не требует оплаты за регистрацию, а также не просит предоставлять банковские реквизиты или пароли.

Национальный институт статистики и экономических исследований является независимым органом в составе Министерства экономики и финансов, задачей которого является сбор, анализ и распространение информации об экономике и обществе Франции на всей ее территории.

В последнее время в стране зафиксировали несколько подобных кибератак, направленных против госорганов или служб, что ставит под сомнение безопасность некоторых информационных систем, обрабатывающих государственные данные.

15 апреля сообщили, что Национальное агентство по безопасности документов Франции (ANTS) подверглось масштабной кибератаке и краже данных. Подозреваемым по этому делу является 15-летний подросток.

В ответ на инцидент французское правительство выделило 200 миллионов евро на модернизацию и усиление защиты различных цифровых услуг государства.