Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии

Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в столице Эстонии Таллинне в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило эстонское Министерство иностранных дел.

После завершения нынешней Конференции по восстановлению, которая состоялась в польском Гданьске, эстафету организатора переняла Эстония.

Глава эстонского МИД Маргус Тсахкна подчеркнул, что восстановление Украины является крупнейшим экономическим проектом в Европе следующего десятилетия, который охватывает как восстановление инфраструктуры, разрушенной российской агрессией, развитие сильных и демократических институтов, так и более тесную интеграцию страны в Европейский Союз.

"С 2022 года Эстония вносит свой вклад в восстановление Украины через сотни проектов. Десятки наших предприятий и организаций ежедневно способствуют восстановлению Украины и укреплению ее устойчивости. Проведение конференции в Эстонии является знаком нашей приверженности продолжению долгосрочной поддержки Украины и продвижению этого стратегического процесса на международном уровне", – отметил министр.

Цахкна добавил, что целью Эстонии является привлечение к подготовке и организации конференции других стран Балтии и Северной Европы (формат NB8).

"Формат сотрудничества NB8 позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона, чтобы оказать Украине еще более эффективную поддержку и вынести на обсуждение совместные инициативы, которые помогут ускорить как процесс восстановления, так и интеграцию с Европой", – отметил чиновник.

Напомним, 25–26 июня в польском Гданьске состоялась пятая Конференция по восстановлению Украины. Из-за нового обострения в польско-украинских отношениях президент Владимир Зеленский не поехал на мероприятие. Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на открытии Конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что будущее можно построить только на правде, на взаимном уважении и на понимании истории.

Об итогах конференции в Гданьске читайте в статье "Европейской правды": Восстановление без Зеленского. Что Украина получила и чего не получила на встрече в Гданьске