ЗМІ: прем’єр Британії зацікавився посадою генсека НАТО

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, який днями оголосив про підготовку до своєї відставки, зацікавлений обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Про це стало відомо газеті Observer, передає "Європейська правда".

Посада генерального секретаря Альянсу, яку зараз обіймає Марк Рютте, стане вакантною у 2028 році, якщо його повноваження не буде продовжено за згодою всіх країн-членів.

Як зазначає видання, Стармеру доведеться заручитися суттєвою підтримкою британського уряду, щоб мати хоч якийсь шанс посісти крісло генсека НАТО.

Ця посада хоч і обирається без формального голосування, але вимагає політичного консенсусу всі країн-членів НАТО щодо єдиної кандидатури.

Як пише Observer, Стармеру буде складно отримати підтримку 32 країн, оскільки укладення політичних угод не є сильною стороною британського прем’єра. Водночас його прихильники доклали чималих зусиль, задля підкреслення того, як саміт G7, який відбувся на початку цього місяця, підтвердив: інші європейські лідери високо його цінують, а його стосунки з президентом України Володимиром Зеленським настільки тісні, що вони іноді випадково "дзвонять один одному з кишені".

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

У вівторок стало відомо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів таємні переговори зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.

Днями заступник прем’єр-міністра Великої Британії Девід Леммі заявив, що зовнішня політика країни, зокрема підтримка України та відновлення зв’язків з ЄС, не зміниться після відставки Кіра Стармера та приходу нового прем’єра.