Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который на днях объявил о подготовке к своей отставке, заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО.

Об этом стало известно газете Observer, передает "Европейская правда".

Должность генерального секретаря Альянса, которую сейчас занимает Марк Рютте, станет вакантной в 2028 году, если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов.

Как отмечает издание, Стармеру придется заручиться существенной поддержкой британского правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять кресло генсека НАТО.

Эта должность, хотя и избирается без формального голосования, требует политического консенсуса всех стран-членов НАТО относительно единой кандидатуры.

Как пишет Observer, Стармеру будет сложно заручиться поддержкой 32 стран, поскольку заключение политических соглашений не является сильной стороной британского премьера. В то же время его сторонники приложили немало усилий, чтобы подчеркнуть, что саммит G7, состоявшийся в начале этого месяца, подтвердил, что другие европейские лидеры высоко его ценят, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно "звонят друг другу из кармана".

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его пребывание в должности подходит к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется только в июле, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер провел тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.

На днях заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми заявил, что внешняя политика страны, в частности поддержка Украины и восстановление связей с ЕС, не изменится после отставки Кира Стармера и прихода нового премьера.