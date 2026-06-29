У Брюсселі протестували проти святкування Дня незалежності США

В бельгійській столиці Брюсселі у неділю протестували проти святкування Дня незалежності США, яке проходило у парку Сенкантенар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей масштабний захід, організований посольством США в Бельгії та доступний лише за запрошеннями, викликав широку критику.

Вранці в день урочистостей активісти Greenpeace розгорнули на площі Гран-Плас у центрі Брюсселя банер площею 600 м² на знак протесту проти цього заходу.

У пресрелізі екологічні активісти засудили використання цієї річниці в інтересах політичного та корпоративного порядку денного президента США Дональда Трампа.

"Ганебно, що бельгійська влада розстеляє червону килимову доріжку для цієї адміністрації в самому серці Європи, тоді як політика США сіє хаос по всьому світу", – заявив Йоері Тійс, член бельгійського відділення Greenpeace.

У зв’язку з цим заходом на вихідних було закрито парк, розташований поруч з установами ЄС та навколишніми посольствами. Деякі прилеглі вулиці також було перекрито з міркувань безпеки у зв’язку з заходом високого рівня.

Окрім великої кількості військовослужбовців США, дислокованих у Бельгії, серед гостей – прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Європейського парламенту Роберта Метсола.

Місцеві жителі висловили невдоволення відсутністю інформування про подібні заходи.

Захід зазнав критики за перекриття громадського парку та можливе розміщення прапорів США на бельгійських пам’ятниках, таких як арка "П’ятдесятиріччя". Організатори навіть запросили проліт американських винищувачів, що вимагало б закриття повітряного простору Брюсселя.

На другу половину дня були заплановані нові протести, цього разу з боку активістських груп "Extinction Rebellion" та "Indivisible Belgium".

Посольствам США по всьому світу рекомендується влаштовувати вечірки під назвою "Freedom 250". За наявними даними, дипломатична місія в Бельгії забрала понад 3 млн євро за рахунок приватних пожертв, щоб вразити 5 000–7 000 гостей феєрверками та музичними виступами.

Тим часом у Венеції планують зірвати візит мільярдера – посла США в Італії – на його 117-метровій суперяхті, яку, як вони побоюються, він планує пришвартувати в лагуні міста.

А у Німеччині поліція готується до того, що, як вона побоюється, може стати одним із найбільших за останні роки протестів у країні проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").