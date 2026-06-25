Німецька поліція готується до заворушень на з’їзді ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Німецька поліція готується до того, що, як вона побоюється, може стати одним із найбільших за останні роки протестів у країні проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Згідно з оцінками служб внутрішньої безпеки, 4–5 липня на з’їзд партії в Ерфурті на сході Німеччини можуть прибути понад 50 000 демонстрантів.

Найбільше занепокоєння, згідно з внутрішніми документами поліції, викликає те, що радикальне ядро з до 2 500 агресивних лівих екстремістів може спровокувати заворушення, подібні до тих, що відбулися під час саміту G20 у Гамбурзі в 2017 році.

З’їзд партії відбувається в політично напружений для "АдН" момент: за результатами загальнонаціональних опитувань партія лідирує з підтримкою близько 28%, випереджаючи Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, який набирає близько 22%. З’їзди партії є найвищими органами прийняття рішень "АдН", де делегати визначають напрямок діяльності партії, формують її програму та ухвалюють ключові кадрові рішення напередодні виборчих кампаній.

Цього року ставки особливо високі. У вересні "АдН" має великі шанси здобути більшість голосів у східних землях Саксонія-Ангальт та Мекленбург – Передня Померанія– ці дві виборчі гонки можуть стати ще одним випробуванням для політичного захисного бар’єру Німеччини проти ультраправих.

Поліція вважає, що агресивні активісти можуть використати значно більші натовпи протестувальників в Ерфурті як прикриття для нападів на правоохоронців та зриву конференції.

Поліція Тюрингії в околицях Ерфурта підтвердила, що очікує на надзвичайно масштабну акцію протесту, зокрема на скоординовані спроби заблокувати під’їзні шляхи до виставкового центру, де відбуватиметься конференція. Правоохоронці відмовилися коментувати оцінку щодо 2 500 агресивних екстремістів, посилаючись на оперативну безпеку.

Важливо, що, згідно з внутрішньою оцінкою, початковий найгірший сценарій поліції тепер вважається потенційно реалістичним. Правоохоронці очікують до 30 точок блокади навколо місця проведення заходу та попереджають, що групи, схильні до насильства, можуть влитися в ряди мирних демонстрантів, щоб потім здійснити напади на поліцейських, транспортні засоби та бар’єри.

За даними поліції, загальнонаціональна мережа протестів Widersetzen ("Опір"), яка пропагує масову громадянську непокору та тактику блокад, сприяла мобілізації разом із профспілками, церковними групами, кліматичними активістами та антифашистськими організаціями. Влада також аналізує заклики, опубліковані на ультралівому ресурсі Indymedia, в яких активістів з Італії, Франції та Швейцарії закликають приїхати до Ерфурта.

Попередня федеральна конференція партії "АдН" у Різі, Саксонія, також супроводжувалася сутичками між поліцією та демонстрантами, які виступали проти партії.

Минулого тижня суд у Баварії ухвалив рішення, що регіональна служба внутрішньої розвідки цієї федеральної землі має право здійснювати спостереження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "АдН", зокрема через її позицію щодо Росії.