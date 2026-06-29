В Брюсселе протестовали против празднования Дня независимости США

В бельгийской столице Брюсселе в воскресенье прошли протесты против празднования Дня независимости США, которое проходило в парке Сенкантенар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это масштабное мероприятие, организованное посольством США в Бельгии и доступное только по приглашениям, вызвало широкую критику.

Утром в день торжеств активисты Greenpeace развернули на площади Гран-Плас в центре Брюсселя баннер площадью 600 м² в знак протеста против этого мероприятия.

В пресс-релизе экологические активисты осудили использование этой годовщины в интересах политической и корпоративной повестки дня президента США Дональда Трампа.

"Позорно, что бельгийские власти расстилают красную ковровую дорожку для этой администрации в самом сердце Европы, в то время как политика США сеет хаос по всему миру", – заявил Йоэри Тийс, член бельгийского отделения Greenpeace.

В связи с этим мероприятием на выходных был закрыт парк, расположенный рядом с учреждениями ЕС и окружающими посольствами. Некоторые прилегающие улицы также перекрыты из соображений безопасности в связи с мероприятием высокого уровня, которое состоится в воскресенье вечером.

Помимо большого количества военнослужащих США, дислоцированных в Бельгии, среди гостей – премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Местные жители выразили недовольство отсутствием информирования о подобных мероприятиях.

Мероприятие подверглось критике за перекрытие общественного парка и возможное размещение флагов США на бельгийских памятниках, таких как арка "Пятидесятилетие". Организаторы даже запросили пролет американских истребителей, что потребовало бы закрытия воздушного пространства Брюсселя.

На вторую половину дня были запланированы новые протесты, на этот раз со стороны активистских групп "Extinction Rebellion" и "Indivisible Belgium".

Посольствам США по всему миру рекомендуется устраивать вечеринки под названием "Freedom 250". По имеющимся данным, дипломатическая миссия в Бельгии собрала более 3 млн евро за счет частных пожертвований, чтобы поразить 5 000–7 000 гостей фейерверками и музыкальными выступлениями.

Тем временем в Венеции планируют сорвать визит миллиардера – посла США в Италии – на его 117-метровой суперяхте, которую, как они опасаются, он планирует пришвартовать в лагуне города.

А в Германии полиция готовится к тому, что, как она опасается, может стать одним из крупнейших за последние годы протестов в стране против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН").