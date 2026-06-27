У Венеції готують протести з нагоди візиту суперяхти посла США

Протестувальники у Венеції планують зірвати візит мільярдера – посла США в Італії – на його 117-метровій суперяхті, яку, як вони побоюються, він планує пришвартувати в лагуні міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У червні минулого року пишне весілля засновника Amazon та Лорен Санчес було зірвано венеційцями, які протестували проти того, що вони вважали захопленням їхнього міста кимось, хто має для цього достатньо грошей.

Тепер на посла Тілмана Фертітту чекає подібний прийом після того, як стало відомо, що він планує відвідати Венецію на своїй приватній супер’яхті 17 липня в рамках круїзу вздовж італійського узбережжя, щоб відсвяткувати зв’язки між Римом і Вашингтоном та 250-ту річницю незалежності США – тур, який він назвав "Прибережна дипломатія 250".

"Ми зіпсували весілля Джеффа Безоса минулого року – цього року зіпсуємо тур посла!" – заявила 28-річна дослідниця та активістка Стелла Фей на зустрічі близько 40 демонстрантів у четвер.

Хтось, викликавши хвилю сміху, запропонував "повернути крокодилів" – це натяк на торішню погрозу протестувальників заповнити канали надувними крокодилами, що змусило організаторів весільного прийому Безоса й Санчеса в останню хвилину змінити місце проведення.

Активісти побоюються, що Фертітта планує пришвартуватися в історичному центрі Венеції на час "Фести дель Реденторе" – однієї з найважливіших традицій міста і, мабуть, його найбільшого свята. Воно відбувається у третій вихідний липня і відзначає кінець епідемії бубонної чуми XVI століття, яка забрала життя понад 50 000 людей лише за два роки (це більше, ніж нинішня офіційна кількість мешканців міста).

Щороку між головним островом Венеції та церквою Реденторе на острові Джудекка споруджують тимчасовий плавучий міст, щоб венеціанці могли пройти по воді до церкви й подякувати Богу. Головною подією є вражаючий феєрверк у суботу ввечері, на який тисячі венеціанців вишиковуються вздовж набережних та збираються на човнах у каналі Джудекка й перед площею Святого Марка, щоб подивитися на шоу.

"Реденторе – це одна з небагатьох подій, яка досі належить жителям Венеції", – зазначила Фей.

Однак цього року венеційцям, можливо, доведеться миритися з тим, що їхній огляд буде дещо обмежений. Яхта Фертітти Boardwalk – це шестипалубне судно висотою 32 метри, оснащене двома вертолітними майданчиками та двома басейнами, вартість якого, за повідомленнями, становить 450 млн доларів. Згідно з веб-сайтом Venezia Terminal Passeggeri, який обробляє запити на швартування яхт, найцентральніші місця для судна такого розміру знаходяться біля Пунта-делла-Догана – навпроти церкви Реденторе – або на Ріва-деї-Сетте-Мартірі, популярному місці для спостереження серед місцевих жителів.

"Якщо місто дозволить цій яхті приплисти до Венеції, це стане ляпасом для венейців", – заявила Джулія Какопардо, 29-річна активістка та координаторка культурних заходів.

Під час зустрічі багато присутніх з гіркотою повторювали думку про те, що Венеція є лише вітриною – приголомшливим фоном, який можна тимчасово придбати за гроші багатим знаменитостям, підприємцям чи політикам.

Вони також висловили занепокоєння щодо безпеки, зазначивши, що існує ризик, що місцева поліція зосередиться на охороні посла та регулюванні руху човнів навколо яхти, а не на безперебійному проведенні заходу для венеційців.

Протестувальники обрали слоган-каламбур "Venezia non si USA" ("Припиніть використовувати Венецію"), підкреслюючи, що роль Фертітти в так званій "воєнно-колоніалістській" адміністрації Трампа є головною причиною їхнього гніву. Фертітта, розважальний магнат, який володіє командою НБА "Х’юстон Рокетс", має статки, що оцінюються в 14,2 млрд доларів, і допоміг фінансувати президентську кампанію Дональда Трампа 2024 року.

Поїздка Фертітти відбувається на тлі напружених відносин між Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, які погіршилися, коли Трамп заявив, що вона "благала" його сфотографуватися з нею на полях саміту G7, що відбувся у Франції в середині червня.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

20 червня глава Білого дому пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.