Міноборони Литви: немає ознак підготовки нападу РФ на Балтію, але загроза диверсій – висока

В литовському Міністерстві оборони заявили, що наразі немає ознак того, що Росія готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але загроза диверсії проти Литви залишається високою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Коментар литовського оборонного відомства стосувався публікації британського видання The Guardian, в якій з посиланням на джерела йшлося про те, що Росія готує можливу "провокацію" проти країн Балтії або Польщі.

Своєю чергою литовське міністерство наголосило, що подібні повідомлення мають на меті ескалацію ситуації в країнах Балтії.

"Наразі немає жодних ознак того, що Росія готує великомасштабний військовий напад на країни Балтії, але рівень загрози диверсії (підпалу чи інших дій проти критично важливої інфраструктури на території Литви) залишається високим", – зазначили в Міноборони Литви.

У відомстві також додали, що ця риторика також є спробою відвернути увагу від невдач Росії на фронті та вплинути на рішучість союзників України надати їй військову підтримку.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота припустив, що Росія може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО.