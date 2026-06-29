Минобороны Литвы: нет признаков подготовки нападения РФ на Балтию, но угроза диверсий высока

В литовском Министерстве обороны заявили, что пока нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии, но угроза диверсии против Литвы остается высокой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Комментарий литовского оборонного ведомства касался публикации британского издания The Guardian, в которой со ссылкой на источники говорилось о том, что Россия готовит возможную "провокацию" против стран Балтии или Польши.

В свою очередь литовское министерство отметило, что подобные сообщения имеют целью эскалацию ситуации в странах Балтии.

"Пока нет никаких признаков того, что Россия готовит крупномасштабное военное нападение на страны Балтии, но уровень угрозы диверсии (поджога или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы) остается высоким", – отметили в Минобороны Литвы.

В ведомстве также добавили, что эта риторика также является попыткой отвлечь внимание от неудач России на фронте и повлиять на решимость союзников Украины предоставить ей военную поддержку.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота предположил, что Россия может использовать "зеленых человечков" для провокаций в странах Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО.