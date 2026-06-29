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Європейський інвестиційний банк надасть Airbus найбільший в історії кредит на 3 млрд євро

Новини — Понеділок, 29 червня 2026, 17:41 — Христина Бондарєва

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє 3 млрд євро кредиту компанії Airbus, що, за словами банку, має на меті зміцнення промислової бази Європи в умовах глобальної конкуренції з боку таких країн, як США та Китай.

Про це у ЄІБ повідомили у понеділок, пише "Європейська правда".

Зокрема, компанія Airbus підписала з ЄІБ угоду про надання початкового кредиту на суму 1 млрд євро в рамках ширшого пакета фінансування на суму 3 млрд євро.

"Угода спрямована на розвиток технологічної переваги європейського лідера в комерційній та оборонній авіації. Вона безпосередньо сприятиме зміцненню технологічного лідерства Європи та її виробничої майстерності, що є основою економічної безпеки", – йдеться у заяві банку.

Фінансування підтримає заплановані інвестиції Airbus до 2030 року в передові технології та інтегровані системи для комерційної авіації, а також системи безпеки та оборони.

Завдяки конкретним інвестиційним проєктам, розташованим у Франції, Німеччині та Іспанії, воно розширить аерокосмічну та оборонну екосистеми Європи.  

Фінансування у 3 млрд євро є найбільшим корпоративним кредитом, коли-небудь схваленим ЄІБ.

Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю.

Євросоюз введе митний збір на недорогі посилки, щоб стримати дешевий імпорт із Китаю.

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