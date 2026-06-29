Зросла кількість жертв стрілянини в Німеччині

Після стрілянини в закладі для молоді в німецькому місті Штаде (Нижня Саксонія) від отриманих поранень померла шоста людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Поліція міста Люнебург повідомила, що п’ятеро людей загинули на місці події, а ще одна людина – пізніше в лікарні. Усі загиблі були дорослими.

"Є кілька поранених, деякі з них – у важкому стані", – повідомила речниця поліції.

Вона додала, що не можна виключати, що кількість загиблих зросте.

За даними газети Hamburger Morgenpost, серед загиблих – один чоловік і чотири жінки.

Слідчі затримали двох підозрюваних, серед яких – ймовірний стрілець.

Німецька поліція припускає, що стрілянина у місті Штаде була "випадком домашнього насильства" і, виходячи з поточного стану розслідування, не має жодних ознак політичного мотиву.

Нагадаємо, вдень 11 травня у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.