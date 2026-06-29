Увеличилось число жертв стрельбы в Германии

После стрельбы в молодежном центре в немецком городе Штаде (Нижняя Саксония) от полученных ранений скончался шестой человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Полиция города Люнебург сообщила, что пятеро человек погибли на месте происшествия, а ещё один человек – позже в больнице. Все погибшие были взрослыми.

"Есть несколько раненых, некоторые из них – в тяжёлом состоянии", – сообщила пресс-секретарь полиции.

Она добавила, что нельзя исключать, что число погибших увеличится.

По данным газеты Hamburger Morgenpost, среди погибших – один мужчина и четыре женщины.

Следователи задержали двух подозреваемых, среди которых – вероятный стрелок.

Немецкая полиция предполагает, что стрельба в городе Штаде была "случаем домашнего насилия" и, исходя из текущего состояния расследования, не имеет никаких признаков политического мотива.

Напомним, днем 11 мая во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на скутере.