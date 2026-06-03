Угорський уряд хоче скасувати організацію, яка боролася з "іноземним втручанням" за Орбана

Уряд Петера Мадяра в Угорщині подав законопроєкт про скасування Управління захисту суверенітету (SPO) – організації, створеної експрем’єром Віктором Орбаном для "боротьби з іноземним впливом".

Про це повідомляє 24.hu, пише "Європейська правда".

Законопроєкт про скасування SPO було подано ввечері 2 червня до Національних зборів Угорщини. У документі йдеться про те, що попередній уряд створив Управління захисту суверенітету для здійснення політичного тиску на громадян та організації, які висловлювали інші погляди.

"Національні збори встановлюють, що Управління захисту суверенітету не виконує жодної фактичної державної функції, його створення було виключно з політичних причин та інтересів. Справжньою метою Управління захисту суверенітету було здійснення політичного тиску на громадян, а також на певні організації та друковану продукцію. Оскільки вищезазначена діяльність є небажаною в конституційній демократії, Національні збори скасовують Управління захисту суверенітету", – йдеться в законопроєкті.

SPO було створено у 2023 році для моніторингу ризиків того, що тодішня керівна партія Орбана "Фідес" назвала "неналежним політичним втручанням" з боку іноземних організацій. Тоді критики назвали це інструментом для придушення інакомислення, а Європейська комісія розпочала процедуру, спрямовану проти закону про створення агентства.

Основною діяльністю SPO була публікація досліджень, що відображали позицію Орбана з таких питань, як Україна, міграція та відносини з Європейським Союзом. У цих дослідженнях відомство часто звинувачувало опозиційних діячів, журналістів, неурядові організації, науковців та інших осіб у служінні "іноземним інтересам".

Минулого року уряд Орбана вніс пропозицію, спрямовану на надання SPO повноважень складати список організацій, які отримують іноземне фінансування, що потенційно може обмежити або припинити їхню діяльність.

Партія "Фідес" назвала законопроєкт про скасування SPO "ліквідацією суверенітету Угорщини".

Раніше ЗМІ писали, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані у квітні заявив, що експрем’єр Угорщини готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.