Правительство Петера Мадьяра в Венгрии подало законопроект об отмене Управления защиты суверенитета (SPO) – организации, созданной экс-премьером Виктором Орбаном для "борьбы с иностранным влиянием".

Об этом сообщает 24.hu, пишет "Европейская правда".

Законопроект об отмене SPO был подан вечером 2 июня в Национальное собрание Венгрии. В документе говорится о том, что предыдущее правительство создало Управление защиты суверенитета для осуществления политического давления на граждан и организации, которые выражали другие взгляды.

"Национальное собрание устанавливает, что Управление защиты суверенитета не выполняет никакой фактической государственной функции, его создание было исключительно по политическим причинам и интересам. Настоящей целью Управления защиты суверенитета было осуществление политического давления на граждан, а также на определенные организации и печатную продукцию. Поскольку вышеупомянутая деятельность является нежелательной в конституционной демократии, Национальное собрание отменяет Управление защиты суверенитета", – говорится в законопроекте.

SPO было создано в 2023 году для мониторинга рисков того, что тогдашняя правящая партия Орбана "Фидес" назвала "ненадлежащим политическим вмешательством" со стороны иностранных организаций. Тогда критики назвали это инструментом для подавления инакомыслия, а Европейская комиссия начала процедуру, направленную против закона о создании агентства.

Основной деятельностью SPO была публикация исследований, отражающих позицию Орбана по таким вопросам, как Украина, миграция и отношения с Европейским Союзом. В этих исследованиях ведомство часто обвиняло оппозиционных деятелей, журналистов, неправительственные организации, ученых и других лиц в служении "иностранным интересам".

В прошлом году правительство Орбана внесло предложение, направленное на предоставление SPO полномочий составлять список организаций, получающих иностранное финансирование, что потенциально может ограничить или прекратить их деятельность.

Партия "Фидес" назвала законопроект об отмене SPO "ликвидацией суверенитета Венгрии".

Ранее СМИ писали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани в апреле заявил, что экс-премьер Венгрии готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.